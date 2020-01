Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Raub scheiterte

Polizei sucht weitere Zeugen

Hünxe (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15.35 Uhr stahl ein Unbekannter einem 50-Jährigen aus Schermbeck an der Straße In der Beckuhl einen Umschlag mit Bargeld, den dieser in einer Westentasche trug.

Der 50-Jährige zog sich gerade einen Fahrradhelm auf, als er plötzlich bemerkte, dass zwei Unbekannte hinter ihm standen und einer der Männer den Umschlag aus der Tasche zog.

Anschließend flüchteten die Unbekannten zu einem geparkten, silbernen Mercedes. Der Bestohlene rannte den Männern hinterher und holte sie ein. Dabei kam es zu einer Rangelei und der Umschlag fiel auf den Boden.

Die Unbekannten rannten zu dem Mercedes, der von einem Dritten gefahren wurde und flüchteten gemeinsam ohne Beute in unbekannte Richtung.

Einer der Männer kann beschrieben werden:

Anfang 20 Jahre, 3-Tage-Bart, kurze Haare, schmales Gesicht. Er trug eine schwarze, kürzere Jacke, unter der ein weinroter Pullover zu erkennen war.

Die Männer unterhielten sich in einer unbekannten, möglicherweise osteuropäischen Sprache.

Am Fluchtauto war ein Kennzeichen DU-PE ??? oder DU-PD ??? mit schwarzem Klebeband befestigt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

