Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Zwei Badegäste unsittlich berührt

Kamp-Lintfort (ots)

Am Freitag gegen 18.00 Uhr befanden sich zwei Duisburgerinnen (23 und 30 Jahre alt) in einem Freibad an der Bertastraße.

Im Schwimmbecken berührte sie ein 40-jähriger Libanese aus Moers mehrfach unsittlich.

Nachdem sich die Frauen an einen Bademeister gewandt hatten, konnte der Moerser bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

