Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Exhibitionist

Zeugen gesucht

Hünxe (ots)

Ein Unbekannter zeigte sich am Samstag gegen 13.00 Uhr einer 49-jährigern Dinslakenerin in schamverletzender Weise. Zuvor trat er unvermittelt und nackt aus einem Gebüsch im nördlichen Bereich des Tenderingssees (nahe der Hindenburgstraße). Nachdem die Dinslakenerin den Mann anschrie, verschwand dieser wieder im Gebüsch und flüchtete kurze Zeit später auf einem Fahrrad in Richtung Hindenburgstraße.

Beschreibung: Etwa 60 Jahre alt, west- oder osteuropäisch, ca. 178 cm groß, kräftige Figur mit Bauchansatz. Auf seiner Flucht trug er eine dunkelblaue Jeans und eine dunkelblaue Basecap. Als Fluchtfahrzeug nutzte er ein dunkles Herrenrad.

Wer hat den Mann ebenfalls gesehen bzw. wurde möglicherweise ebenfalls durch ihn belästigt?

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Hünxe, Telefon: 02858 / 918100.

