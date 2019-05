Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht weißen Polofahrer sowie weitere Zeugen

Moers (ots)

Am Dienstag gegen 08.00 Uhr befuhr der Fahrer eines schwarzen Opel Corsas die Rheinberger Straße in Richtung Verbandstraße.

In Höhe einer Tankstelle kam es zu einem Auffahrunfall durch einen Fahrer eines weißen VW Polos.

Zunächst hielten beide Beteiligte am Fahrbahnrand an und unterhielten sich kurz. Anschließend entfernte sich der Polofahrer in Richtung Verbandstraße, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Beschreibung des unbekannten Fahrers:

Südländer, Mitte 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, normale Figur, schwarze, kurze Haare, Drei-Tage-Bart, keine Brille.

Der Polo hatte das Kennzeichen KLE- (weiteres nicht bekannt).

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

