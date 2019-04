Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Täter brachen in Supermarkt ein und stahlen Zigaretten

Zeugen gesucht

Rheinberg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 03.15 Uhr drangen Unbekannte auf bislang ungeklärte Art und Weise in einen Supermarkt an der Rheinberger Straße ein und entwendeten dort mehrere Stangen Zigaretten. Wie viele Stangen sie genau entwendeten, ist bislang noch unklar. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

