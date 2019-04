Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Wesel (ots)

Am Donnerstag, 04.04.2019, gegen 11:35 Uhr kam es in Wesel auf der Brüner Landstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Ein 74-jähriger Mann aus Wesel befuhr mit seinem Pkw den Schafweg in Fahrtrichtung Brüner Landstraße. An der dortigen Einmündung bog er nach links auf die Brüner Landstraße ab, um seine Fahrt in Richtung Weseler Innenstadt fortzusetzten. Dabei übersah er einen von rechts kommenden 54-jährigen Mann aus Bocholt der mit seinem Motorrad die Brüner Landstraße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß bei dem der 54-Jährige stürzte und durch den Unfall schwer verletzt wurde. Der 54-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zu einem Krankenhaus nach Wesel verbracht. Eine Lebensgefahr bestand nicht.

