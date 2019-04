Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Dinslaken (ots)

Am Montag, den 01.04.2019, gegen 16:45 Uhr, kam es in Dinslaken auf der Brinkstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Ein 63-jähriger Mann aus Duisburg befuhr mit seinem Motorrad die Brinkstraße von der Autobahn A 59 kommend in Fahrtrichtung Leitstraße. Kurz vor der Leitstraße achtete er nicht auf eine vor ihm fahrende 49 - jährige Frau aus Dinslaken, die mit ihrem Pkw verkehrsbedingt bremsen musste. Der 63-Jährige fuhr frontal von hinten auf den Pkw auf und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich schwer aber nicht lebensgefährlich und musste mit einem Krankenwagen zu einem Krankenhaus nach Dinslaken verbracht werden.

