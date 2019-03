Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Sexuelle Belästigung an der Orsoyer Straße

Polizei sucht Zeugen

Rheinberg (ots)

Am Montagnachmittag gegen 15.35 Uhr lief eine 16-jährige Rheinbergerin auf dem Gehweg der Orsoyer Straße in Richtung Rheinberg-Budberg. In Höhe eines Krankenhauses kamen ihr drei junge Männer entgegen. Einer dieser Männer umklammerte sie plötzlich von hinten und berührte sie unsittlich.

Die beiden Begleiter des Unbekannten zogen den Mann dann von der Jugendlichen weg und anschließend entfernte sich das Trio in Richtung Rheinberg-Innenstadt.

Beschreibung des Sittentäters:

16 - 19 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlanke Figur, braune Haare und buschige Augenbrauen. Möglicherweise trug der Mann eine Pilotenbrille.

Beschreibung der Begleiter:

Beide 16 - 19 Jahre alt, jeweils ca. 180 cm groß, ein Begleiter trug dunkles Haar, der Zweite hatte blondes Haar. Einer der Männer war als Pilot verkleidet.

Beide sprachen akzentfrei Deutsch, der Täter selbst sprach bei der Tatausführung nicht.

Alle drei Männer hatten ein südländisches Erscheinungsbild.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

