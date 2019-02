Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Einbrecher unterwegs

Polizei sucht Zeugen

Hamminkeln (ots)

In der Zeit von Sonntag, 14.00 Uhr, bis Montag, 07.00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Firmengebäude an der Straße Loikumer Rott ein.

Die Einbrecher drückten ein Kunststofffenster an einem elektrischen Rolltor ein und gelangten in die Lagerhalle der Firma sowie in ein Büro. Die Unbekannten durchsuchten den Lagerbereich und das Büro nach Beute. Aus einer Kassenlade stahlen sie das Wechselgeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell