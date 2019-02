Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbrecher scheiterten

Zeugen gesucht

Moers (ots)

Am frühen Samstagmorgen, zwischen 03.56 Uhr und 04.00 Uhr, versuchten drei Einbrecher in eine Tankstelle an der Dr.-Berns-Straße einzubrechen.

Die Unbekannten hoben einen Gullideckel aus einem Schacht und warfen ihn anschließend in die rechte Schiebetür der Tankstelle. Als die Täter feststellten, dass der Versuch fehlschlug und die Alarmanlage auslöste, ergriffen sie die Flucht in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell