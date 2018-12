POL-WES: Dinslaken - Wohnungseinbruch in Eppinghoven und Hiesfeld

Dinslaken (ots) - Sonntagmorgen gegen 08.00 Uhr bemerkte ein Nachbar ein geöffnetes Fenster und eine schräg stehende Jalousie an einem Haus an der Straße Bleckmannsbusch. Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass Unbekannte in das Wohnhaus gewaltsam eingedrungen waren und im Schlafzimmer einen Tresor aufgeflext hatten. Darüber hinaus hatten sie ebenfalls ein Gerätehaus aufgehebelt. Ob und was die Täter entwendet hatten, steht bislang nicht fest. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Bereits am Freitagnachmittag waren Unbekannte, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 19.50 Uhr, in ein Reihenhaus an der Büngelerstraße eingedrungen. Nachdem sie die Räume durchwühlt hatten, entkamen sie unerkannt mit Bargeld und Schmuck.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

