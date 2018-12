POL-WES: Wesel- Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer

Wesel (ots) - Am Freitag, 30.11.2018, gegen 11:20 Uhr kam es in Wesel auf der Straße Am Blaufuß zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Radfahrer. Ein 26-jähriger Mann aus Oberhausen befuhr mit seinem Kleintransporter die Straße Am Blaufuß in Fahrtrichtung Friedenstraße. In einer engen Linkskurve auf Höhe der Überführung zur Isselstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 88-jährigen Mann aus Wesel. Dieser befuhr mit seinem Fahrrad die Straße Am Blaufuß in Fahrtrichtung Nordstraße. Er wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wollte selbständig einen Arzt aufsuchen.

