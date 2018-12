POL-WES: Wesel - Männliche Person zeigte sich in schamverletzender Weise in einem Linienbus

Wesel (ots) - Am Freitag, 30.11.2018, gegen 14:40 Uhr befuhr eine 17-jährige Schülerin mit dem Bus von Wesel Hauptbahnhof in Fahrtrichtung Wesel Büderich. Dabei bemerkte sie einen schräg versetzt sitzenden jungen Mann, der onanierte. In Wesel Büderich stieg die Geschädigte in Höhe des Friedhofes aus. Der Tatverdächtige fuhr weiter in Richtung Rheinberg. Durch die Schülerin konnte der Täter wie folgt beschrieben werden. Männliche Person, ca. 25 bis 35 Jahre alt, etwas ungepflegte Erscheinung, bekleidet mit einer Mütze, Turnschuhen ("Nike Airmax mit grünem Nike Zeichen), dunkler Allwetterjacke mit rotem Farbanteil, heller Jeanshose. Der Mann trug einen Rucksack bei sich. Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer kennt diesen Mann oder kann Angaben zu seiner Identität machen. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Wesel unter der Telefonnummer: 0281-1070

