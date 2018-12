POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Wesel (ots) - Am Freitag, 30.11.2018, gegen 14:30 Uhr kam es in Wesel auf der Brüner Landstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem der Fahrer eines Pkw im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Ein 21-jähriger Mann aus Hamminkeln befuhr mit seinem Pkw die Brüner Landstraße aus Fahrtrichtung Brünen kommend in Fahrtrichtung Wesel. Kurz hinter der Isselbrücke geriet der Pkw aus Unachtsamkeit auf die linke Fahrbahn. Der Fahrer versuchte zu korrigieren und geriet hierbei ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Radweg und kam unterhalb der Böschung zum Liegen. Der Pkw Fahrer war im Pkw eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr befreit. Die Person war ansprechbar und wurde einem Krankenhaus in Wesel zwecks medizinischer Untersuchung zugeführt. Die Person war unverletzt wurde aber zur Beobachtung stationär aufgenommen.

