POL-WES: Kamp-Lintfort - Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Pedelec-Fahrer

Wesel (ots) - Am Freitag, 30.11.2018, gegen 10:15 Uhr kam es in Kamp-Lintfort auf der Moerser Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Pedelec-Fahrer. Ein 90- jähriger Mann aus Kamp-Lintfort befuhr mit seinem Pedelec den Radweg des Kreisverkehrs Moerser Straße/Ebertstraße in Fahrtrichtung Montplanetstraße. Bei der Überquerung der Moerser Straße wurde der 90-Jährige von einem Kleintransporter erfasst, der von einem 40-jährigen Mann aus Dinslaken geführt wurde. Der Geschädigte wurde dabei leicht verletzt und zu einem Krankenhaus nach Kamp-Lintfort verbracht.

