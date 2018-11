Moers (ots) - Am Freitagabend gegen 20.15 Uhr hebelten Unbekannte an der rückwärtigen Terrassentüre eines Mehrfamilienhauses am Siedweg und lösten dadurch eine Alarmanlage aus.

Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt, ohne in das Objekt eingedrungen zu sein.

Ein Zeuge bemerkte im Bereich der Dürerstraße einen unbekannten Mann, der ein Headset am Ohr trug. Ob der Unbekannte etwas mit dem Einbruchsversuch zu tun hat, kann nicht gesagt werden.

Beschreibung des Unbekannten: Ca. 30 Jahre alt, kurze schwarze Haare, rundliches Gesicht. Der Mann trug dunkle Kleidung und sprach gebrochen Deutsch.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

