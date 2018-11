Hünxe (ots) - Am Freitagabend gegen 23.45 Uhr stellte eine 57-jährige Hünxerin zwei unbekannte männliche Täter in einem Einfamilienhaus am Gansenbergweg fest.

Die Einbrecher gelangten durch einen Hintereingang gewaltsam in das Gebäude. Als die Männer die Hünxerin bemerkten, flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Einbrecher können nur vage beschrieben werden:

Beide hatten südländisches Aussehen, trugen kurze Haare und dunkle Kleidung und waren eher klein und zierlich.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

