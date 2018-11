POL-WES: Moers - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Wesel (ots) - Am 18.11.2018, gegen 13.20 Uhr, fuhr ein 40jähriger Mann aus Moers vom in Fahrtrichtung Baerler Straße gesehen linken Parkstreifen der Bismarckstraße in den fließenden Verkehr. Dabei kam es in Höhe der Lindenstraße zum Zusammenstoß mit einem 60jährigen Mann aus Moers, der mit seinem Motorrad die Bismarckstraße von der Römerstraße kommend in Richtung Baerler Straße befuhr. Der Motorradfahrer zog sich beim anschließenden Sturz Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

