POL-WES: Kamp-Lintfort - Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen

Kamp-Lintfort (ots) - Am Freitag, den 16.11.2018, gegen 20.55 Uhr befuhr eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Kamp-Lintfort die Ringstraße aus Richtung Norddeutschlandstraße kommend in Fahrtrichtung Moerser Straße. Zwischen der Kattenstraße und der Einerstraße kollidierte der Pkw mit einem auf der Ringstraße geparkten Pkw und schob diesen auf den Gehweg. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Pkw der Frau nach links ab und überschlug sich. Anschließend kam dieser auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich eine 32-jährige Beifahrerin aus Kamp-Lintfort, sowie ein 7-jähriges Kind und zwei 4-jährige Kinder im Fahrzeug. Alle fünf Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit angeforderten Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Ein bei der Fahrzeugführerin durchgeführter Alkohol-Vortest verlief positiv. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein der Fahrerin wurde sichergestellt. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand erheblicher Sachschaden.

