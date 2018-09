POL-WES: Wesel - Einbruch

Wesel (ots) - Unbekannte brachen am Dienstag, in der Zeit von 03.45 Uhr bis 05.20 Uhr, in ein Haus an der Venloer Straße ein und stahlen den Schlüssel eines BMW Mini, MO-IN 1104. Anschließend flüchteten sie mit dem Auto, dass in der Auffahrt parkte.

Beschreibung aufgrund von Videoaufzeichnungen:

1. schlanke Figur, kurze, dunkle Haare, helle Baseball-Kappe, dunkle Jacke, darunter ein heller Mantel mit Knopfleiste, dunkle Hose und dunkle Schuhe.

2. schlanke Figur, heller Kapuzenpullover, helle Hose, dunkle Schuhe.

Beide Täter waren mit einem Schal maskiert, der Mund und Nase verbarg.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wesel, Tel.: 0281 / 1070.

