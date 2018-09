POL-WES: Moers - Sexuelle Belästigung in Moers, Polizei bittet um Mithilfe

Wesel (ots) - Am Dienstag, 11.09.2018, gegen 14:00 Uhr war ein 14-jähriges Mädchen aus Moers zu Fuß auf dem Weg nach Hause und nutzte dabei am Bahnhof in Moers die Unterführung an der Homberger Straße. Im Bereich der Unterführung wurde sie von 5-6 Männer umkreist. Drei von ihnen berührten sie dabei mit den Händen. Als das Mädchen mit ihrem Handy telefonierte, um Hilfe herbeizuholen, liefen die Männer weg. Beschreiben konnte die 14-Jährige die Männer wie folgt: dunkle Hautfarbe, schwarze Haare, zwischen 25 und 39 Jahre alt, zwischen 175 und 180 cm groß. Ein Mann hatte eine auffällige hochgesteckte Afrofrisur. Wer kennt diese Männer, hat die Tat beobachtet oder kann sachdienliche Angaben zu der Identität der Männer machen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 0281-1070

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Poststelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell