Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Dienstag, 20. Juli 2021, um 17:00 Uhr, befuhr eine 49jährige Dame aus Viersen mit ihrem Fahrrad in Viersen die Petersstraße, vom Willy-Brandt-Ring kommend in Fahrtrichtung Remigiusstraße. In Höhe des Peterplatzes verringerte sie ihre Fahrt aufgrund einer Rotlicht zeigenden Lichtsignalanlage. Als ein Fahrzeug hinter ihr hupte, erschrak sie sich, touchierte mit dem Vorderrad den Bordstein und kam zu Fall. Dadurch zog sie sich leichte Verletzungen zu. / (fd) / (585)

