Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Geldautomatenaufbruch/ Ermittlungen dauern noch an.

Schwalmtal-Amern (ots)

Vermutlich bereits in der Nacht zu Donnerstag drangen mehrere Täter in den Hit-Markt auf der Siemensstraße in Amern ein. Hier hatten sie es auf den im Vorraum stehenden Geldautomaten abgesehen. Erst am Freitag gegen 05:00 Uhr bemerkten Angestellte beim Betreten des Marktes die Beschädigung. Während der Tatortaufnahme blieb die Schellerstraße kurzzeitig gesperrt. Nach ersten Ermittlungen machten die Täter Beute und entkamen mit Bargeld. Vermutlich gelangten sie auf das Gelände, indem sie einen Feldweg hinter dem Markt benutzten und im Bereich des Wendehammers den das Gelände umgebenden Zaun beschädigten. Möglicherweise war auch hier ein Fahrzeug der Einbrecher abgestellt. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hilfe: Wer hat in der Tatnacht, zwischen 00:00 Uhr und 02:00 Uhr etwas Verdächtiges gehört oder beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /YF (376)

