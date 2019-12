Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Kind aus Kinderheim vermisst- Polizei bittet um Mithilfe - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto-

Viersen (ots)

Wie in der Meldung 1461 berichtet, sucht die Polizei einen 11-jährigen Jungen aus einem Kinderheim in Viersen-Helenabrunn. Ein Foto des Jungen ist beim Fahndungsportal NRW veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/viersen-vermisster-11-jaehriger Hinweise auf den vermissten Jungen bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0 oder über den Notruf 110. /wg (1463)

