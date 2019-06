Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Einbruch in Einfamilienhaus und Tipps zur Sicherung von Kellereinstiegen

Nettetal-Lobberich: (ots)

Irgendwann in den letzten Tagen brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Königsberger Straße in Lobberich ein. Die Unbekannten versuchten zunächst, die Kellertür aufzuhebeln. Dies misslang jedoch, weil die Tür mit zusätzlichen mechanischen Riegeln verstärkt war. Die Einbrecher hatten allerdings mit dem zweiten Versuch Erfolg: Sie hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten das Haus. Nach ersten Feststellungen wurde nichts gestohlen. Um Hinweise auf Tatverdächtige bittet die Kriminalpolizei in Dülken über die Nummer 02162/377-0. Kellertüren und auch Kellerfenster werden von Einbrechern als Einstieg genutzt. Der Tipp der Kriminalprävention: Planen Sie Kellerfenster und Kellertüren bei einer Gesamtsicherung Ihres Hauses mit ein! Typische Schwachpunkte sind:

- zu geringe Materialstärke bei den so genannten "Mäusegitterfenstern", - von außen angreifbare und mangelhafte Verschlüsse, - unzureichende Befestigung des Fensterrahmens im Mauerwerk, - unbefestigte Gitterroste, oder - zu schwache Materialstärke des Gitterrostes. Sie sollten stabil und engmaschig sein.

Achtung ! Bei Kunststoffschächten ist eine kraftschlüssige Verankerung von Gittern im Schacht nicht möglich. Einfache Blechschrauben im Kunststoffschacht sind keine Verankerung! Daher empfehlen wir in diesem Fall die Vergitterung der Kellerfenster (als Aufsatz- oder Laibungsvergitterung).

Geprüfte Gitter sollten der DIN EN 1627, mindestens RC 2, entsprechen

- Stahlrohre mit eingelegten, sich drehenden Rundstäben (innenliegende Rohrverstärkung) - der Abstand zwischen den Stäben darf höchstens 120 mm betragen, - die Gitterbefestigungen müssen verdeckt oder gesichert (z.B. verschweißt) werden, - bei langen Gitterstäben (ab ca. 100 cm) sind Querstreben erforderlich.

Auch können innen montierte Flacheisen (ca. 50 mm x 5 mm) installiert werden, wenn sie beidseitig stabil mauerverankert sind. Bedenken Sie jedoch, dass Ihnen im Brandfall Gitter den Fluchtweg versperren. Es gibt Sicherungen die von innen geöffnet und somit als Notausstieg genutzt werden können. Ihnen eine sichere Zeit. Ihre Polizei /ah (660)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell