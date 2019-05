Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Exhibitionist - Polizei sucht Zeugen

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Mittwoch, gegen 07:40 Uhr entblößte ein bislang unbekannter Mann sein Geschlechtsteil vor drei 10- bis 12-jährigen Mädchen. Die drei Mädchen fuhren gegen 07:40 Uhr mit ihren Fahrrädern auf dem rechten Radweg der Breyeller Str. in Richtung Breyell. Hierbei bemerkten sie in Höhe des Weges Windmühlenbruch einen ca. 20 Jahre alten Mann, welcher beim Vorbeifahren der Kinder seinen Pullover nach oben zog und ihnen sein Geschlechtsteil zeigte. Der Mann ist etwa 20 Jahre alt, ca. 1,75m groß und hat kurze dunkelblonde Haare. Bekleidet war er mit einem grauen Kapuzen-Shirt und einer schwarzen Jeans. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0. /bj (575)

