POL-VIE: Viersen-Dülken: Dumm gefahren: Autofahrer nimmt Streifenwagen die Vorfahrt- Führerschein sichergestellt

Dumm gelaufen ist es für einen 18-jährigen Fahranfänger, der dumm(erweise) gefahren ist. Der junge Dülkener wollte am Donnerstag gegen 00:30 Uhr von der Corneliusstraße auf die Viersener Straße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Streifenwagens. Die Beamten der Viersener Wache konnten einen Zusammenstoß durch Ausweichen noch vermeiden, entschlossen sich aber, den Fahranfänger zu kontrollieren. Bei der Kontrolle wirkte der Fahrer sehr nervös und es ergab sich die Vermutung, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Drogenvortest ergab, dass der Dülkener Morphine im Blut hatte. Diese, so gab der Heranwachsende an, seien möglicherweise verabreichten Medikamenten zuzuschreiben. Die Beamten stellten den Führerschein sicher, da der Verdacht bestand, dass der Fahranfänger aufgrund des BTM-Einflusses nicht mehr sicher am Straßenverkehr teilnehmen konnte und einen Beinahunfall verursachte. Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern an. Zusätzlich wird sich auch das Straßenverkehrsamt um die Fahrerlaubnis des jungen Fahrers kümmern. Der Fehler dürfte den Fahranfänger teuer zu stehen kommen!/ah (484)

