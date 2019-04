Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: 14jährige Inlineskaterin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Willich-Anrath (ots)

Gegen 18:45 Uhr befährt ein 14jähriges Mädchen aus Anrath auf ihren Inlineskates den rechten Rad-/Gehweg der Schottelstraße aus Richtung Kempener Straße kommend in Richtung Anrath. Als der Radweg am Ortseingang endet umfährt sie die dortigen Verkehrsleitgitter und gerät dadurch auf die Fahrbahn. Hierbei wird sie von einem Traktor erfasst und überrollt. Das Mädchen verstirbt noch am Unfallort. Der unter Schock stehende 27jährige Traktorfahrer aus Issum wurde in einem Krankenhaus behandelt und durch eine Notfallseelsorgerin betreut. Zur Unfallaufnahme war die Schottelstraße bis 22:20 Uhr in beide Richtungen gesperrt. /jp (394)

