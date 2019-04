Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Drei junge Männer flüchten nach Firmeneinbruch

Viersen: (ots)

Aufmerksame Anwohner, die am Montag gegen 02:00 Uhr von einem Glasklirren erwacht waren, hielten auf der Straße Holtweg Nachschau. Dabei beobachteten sie, wie ein junger Mann durch eine zerborstene Fensterscheibe in eine Firma einstieg. Sie beobachteten die Szenerie weiter, während sie über Notruf die Polizei alarmierten. Aus dem Firmengebäude flüchteten letztendlich drei junge, dunkel gekleidete Männer, die eine Tüte bei sich hatten, in Richtung "Am Schluff". Noch steht nicht fest, was sie erbeutet haben. Eine Fahndung der Polizei verlief negativ. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen./ah (393)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell