Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus und Einbruchversuch in Einfamilienhaus

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

In den Abendstunden des 22.03.2019 zwischen 18:50 Uhr und 23:00 Uhr, verschafften sich der/ die unbekannten Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus in Tönisvorst auf der Laschenhütte. Dort wurden mehrere Räume durchwühlt. Zudem wurde versucht einen Safe aufzubrechen. Der Geschädigte stellte bisher einen entwendeten Ring fest. Weitere entwendete Gegenstände waren bei Sachverhaltsaufnahme noch nicht aufgefallen. Das Schlafzimmerfenster war aufgehebelt worden. Es liegen bisher keine Hinweise auf mögliche Tatverdächtige vor. Die Polizei Viersen bittet um Hinweise und verdächtige Beobachtungen unter 02162-3770

Am 22.03.2019 gegen 20:00 Uhr, verschafften sich der/ die unbekannten Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus in Tönisvorst auf dem Feldburgweg. Der oder die Täter hebelten das Schlafzimmerfenster oberhalb der Garage auf, ob sie ins Haus kamen ist nicht bekannt, der zu diesem Zeitpunkt heimkehrende Sohn der Geschädigten hörte ein dumpfes Geräusch, offensichtlich hat er die Täter gestört. Es liegen bisher keine Hinweise auf mögliche Tatverdächtige vor. Die Polizei Viersen bittet um Hinweise und verdächtige Beobachtungen unter 02162-3770

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Johannes-Theodor Pasch

Telefon: 02162 / 377 - 1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162 / 377 - 1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell