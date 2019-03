Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 190322 Tönisvorst - St.Tönis : Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Tönisvorst- St.Tönis (ots)

Gegen 15:15 Uhr bog an der Einmündung Vorster Straße/ Am Schluff eine 57jährige Krefelderin mit ihrem Auto aus Richtung Innenstadt kommend nach links auf die Straße Am Schluff ab. Dabei stieß sie im Einmündungsbereich mit einem 82jährigen Pedelecfahrer aus Krefeld zusammen, der auf der Vorster Straße in Richtung Düsseldorfer Straße fuhr. Der Pedelecfahrer kam zu Fall, verletzte sich dabei schwer, er wurde zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /kh (363)

