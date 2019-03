Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruchversuch in Einfamilienhaus scheitert

Schwalmtal-Waldniel (ots)

In der Zeit zwischen dem 22.02.2019; 20:00 Uhr und dem 02.03.2019; 13:00 versuchten unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in ein Haus auf der Josef-Rösler-Str. in Waldniel einzudringen. Aufgrund eines extra angebrachten Sicherungshebels gelang dies nicht. Die Polizei bittet um Hinweise auf die möglichen Täter oder verdächtige Beobachtungen während des vor genannten Zeitraumes unter 02162/3770.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Johannes-Theodor Pasch

Telefon: 02162 / 377 - 1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162 / 377 - 1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell