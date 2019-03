Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Autofahrerin missachtet Vorfahrt und verletzt Radfahrer leicht

Kempen (ots)

Eine 57jährige Kempenerin befuhr am heutigen Tag gegen 14:15 Uhr mit ihrem Pkw die Straße Am Bahhof in Fahrtrichtung St.-Huberter-Straße und wollte an der Unfallstelle nach rechts abbiegen. Nachdem sie vorschriftsmäßig gehalten hatte, übersah sie beim erneuten Anfahren einen 19jährigen Kempener Radfahrer. Dieser befuhr den für beide FR frei gegebenen Radweg der St.-Huberter Straße in Fahrtrichtung Bahngleise. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, kam bei dem Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich leicht.

