Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Autofahrer übersieht Radlerin- schwer verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Mit schweren Verletzungen musste eine 53-jährige Radfahrerin aus Schwalmtal nach einem Verkehrsunfall ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei bog ein 65-Jahre alter Autofahrer aus Dülken am Montag um 14:45 Uhr von der Kreyenbergstraße nach rechts in die Brabanter Straße ab. Hierbei übersah er offensichtlich die Radfahrerin, die auf der Brabanterstraße auf der falschen Radwegseite in Richtung Kreyenbergstraße unterwegs war. Bei der Kollision stürzte die Radfahrerin./ah (225)

