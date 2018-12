POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Unfallverursacher muss zur Blutprobe

Nettetal-Lobberich (ots) - Am gestrigen Montag, gegen 16.20 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Färberstraße/ Steegerstraße in Lobberich ein Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden. Ein 20-Jahre alter Nettetaler hatte beim Rückwärtsfahren einen hinter ihm wartenden Pkw beschädigt. Während der Unfallaufnahme bestätigte ein Drogenvortest dann den anfänglichen Verdacht, dass der 20-jährige unter Drogeneinfluss stand. Der Nettetaler musste mit zur Blutprobe, den Führerschein stellten die Beamten sicher. /wg (1738)

