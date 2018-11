POL-VIE: Willich: Ertappter Wohnungseinbrecher flüchtet

Willich (ots) - Am Mittwoch, gegen 18.30 Uhr, versuchte ein bisher unbekannter Einbrecher, in ein Haus auf dem Libellenweg in Willich einzubrechen. Die Eigentümerin wurde auf ein Geräusch im Erdgeschoss aufmerksam. Als sie nachschaute, sah sie den männlichen Einbrecher, der auf der Terrasse stand und den Rollladen nach oben geschoben hatte. Als er die Eigentümerin bemerkte, ließ er den Rollladen wieder fallen und flüchtete durch den Garten in unbekannte Richtung. Mögliche Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo in Dülken unter 02162/377-0. /wg (1591)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell