POL-VIE: Kempen/St. Hubert: Mehrere Pkw-Aufbrüche - Diebe stehlen Maschinen

Kempen/St. Hubert (ots) - In der Nacht zu Mittwoch wurden in Kempen und St. Hubert mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Die Diebe stahlen in allen Fällen Maschinen, unteren anderem Bohrmaschinen und hochwertige Gartengeräte. In St. Hubert brachen die Diebe zwischen 20.00 und 07.00 auf der 'Stendener Straße' und auf der 'Breite Straße' je einen Transporter auf. Zwischen 17.30 und 06.00 Uhr schlugen Unbekannte Diebe die Scheibe eines Transporters auf der Heinrich-Horten-Straße in Kempen ein und gelangten so in den Fahrzeuginnenraum. Es entstand ein Schaden von insgesamt mehreren tausend Euro. Hinweise auf Tatverdächtige oder verdächtige Fahrzeuge bitte an die Kripo in Kempen unter der Rufnummer 02162/377-0. /wg (1264)

