POL-VIE: Willich: Ohne Gurt und ohne Führerschein unterwegs - Autofahrer flüchtet vor der Polizei und verursacht Unfall

Willich (ots) - Ohne Gurt war der Fahrer eines BMW unterwegs, als er auf dem Siemensring in Willich am Mittwoch, gegen 15.00 Uhr, einer Polizeistreife entgegenkam. Die Einsatzkräfte wendeten ihren Streifenwagen, um den BMW anzuhalten. Dies hatte der Fahrer offenbar bemerkt und beschleunigte sein Fahrzeug. Er wollte offenbar nicht kontrolliert werden. Im weiteren Verlauf überholte der Fahrer unter anderem im Kreisverkehr zu Anrather Straße zwei Autos und bog dann bei Rotlicht zeigender Ampel und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit nach rechts auf die Kempener Straße ab. Dort kollidierte er mit dem Auto einer 41-jährigen Willicherin, die in Richtung Willich unterwegs war. Ihr Auto wurde durch die Wucht auf das Dach geschleudert, sie selbst wurde leicht verletzt. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand hoher Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, warum der BMW-Fahrer nicht kontrolliert werden wollte. Er hat keine gültige Fahrerlaubnis. Der 37-jährige Willicher muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. /wg (911)

