POL-VIE: Viersen: Diebe dringen in Wohnung ein und stehlen Bargeld

Viersen (ots) - Am Dienstag, zwischen 13.30 und 14.15 Uhr, nutzten Unbekannte offenbar einen versteckten Ersatzschlüssel, um in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Grevenbroicher Straße einzudringen. Der oder die Unbekannten durchsuchten Schränke und Schubladen und stahlen nach ersten Feststellungen einen geringen Bargeldbetrag. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei unter der 02162/277-0. Die Kripo rät: Verstecken Sie keine Haustür- oder Wohnungsschlüssel! Denn beliebte Verstecke wie zum Beispiel unter Mülltonnen, Blumenkübeln oder Fußmatten kennen auch die Einbrecher! Pflegen Sie doch vielleicht die gute Nachbarschaft und vertrauen Sie Ihrem Nachbarn einen Ersatzschlüssel für Notfälle an. Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor! /wg (907)

