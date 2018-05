POL-VIE: Willich: Drei Beteiligte Autos bei Verkehrsunfall - eine Person leicht verletzt

Willich (ots) - Am Donnerstag, gegen 16.15 Uhr, ereignete sich auf der Bahnstraße in Willich ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos. Ein 53-jähriger Autofahrer aus Düsseldorf fuhr auf der Bahnstraße in Richtung Parkstraße und musste wegen eines Rückstaus bremsen. Eine 76-jährige Willicherin hielt direkt hinter dem Düsseldorfer. Eine 55-jährige Frau aus Willich erkannte die Situation möglicherweise zu spät, fuhr mit ihrem Auto auf das vor ihr fahrende Auto der 76-jährigen auf und schob es auf das Fahrzeug des Düsseldorfers. Bei der Kollision wurde die 76-jährige leicht verletzt. In einem Krankenhaus wurde sie ambulant behandelt. /wg (582)

