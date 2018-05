POL-VIE: Kempen - St. Hubert: Pkw-Fahrer übersieht beim Abbiegen Rollerfahrer

Unfallstelle am Speefeld in Kempen. (Foto: Polizei Viersen) Bild-Infos Download

Kempen - St. Hubert (ots) - Am Mittwoch, gegen 08.00 Uhr, bog ein 52-jähriger Autofahrer aus Kempen mit seinem Fahrzeug von der K 15 nach links in die Straße Speefeld ab. Dabei übersah er einen 52-jährigen Mann aus Rheurdt, der mit seinem Roller aus Richtung St. Hubert kam. Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der Rollerfahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. /wg (569)

