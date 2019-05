Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - 13 Jährige fuhr mit Tretroller in PKW

Kamen (ots)

Am Donnerstag (16.05.2019) fuhr gegen 18.10 Uhr ein 64 jähriger Kamener auf der Hilsingstraße in Richtung Kreuzung Otto-Prein-Straße. Kurz vor der Kreuzung wollte zur gleichen Zeit eine 13 jährige Kamenerin mit ihrem Tretroller die Hilsingstraße in Richtung Norden überqueren. Als sie von der dortigen Verkehrsinsel los fuhr, achtete sie nicht auf den von rechts kommenden PKW und fuhr in die Fahrzeugseite. Sie verletzte sich und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell