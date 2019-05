Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Straftat nach dem Tierschutzgesetz - tote Katze in Einkaufswagen auf Gehweg abgestellt

Schwerte (ots)

Am Donnerstagmorgen (16.05.2019) ging gegen 6.45 Uhr bei der Polizei ein Hinweis über eine in einem Einkaufswagen liegende tote Katze auf dem Gehweg der Beckestraße ein. Die Beamten fanden in einem Einkaufwagen des Discounters "Aldi" eine tote schwarze Katze vor. Sie war mit Wäschestücken in Kindergröße teilweise zugedeckt und lag auf Zeitungspapier.

Das tote Tier wurde von einem Tierarzt in Augenschein genommen. Dieser bestätigte eine Gewaltanwendung, die nicht von einem Unfall mit einem Kraftfahrzeug stammen könne.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Herkunft der Katze oder sonstige Angaben zur Tötung oder zum Abstellen des Tieres machen können, um Hinweise an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

