Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - versuchter Wohnungseinbruch - Täter schlug Scheibe ein und wurde von Bewohnerin überrascht

Unna (ots)

Am Mittwochnachmittag (15.05.2019) klingelte es gegen 16.25 Uhr an der Haustür einer Bewohnerin eines Reihenhauses am Reckerdings Weg. Sie öffnete jedoch die Tür nicht und vernahm kurz darauf das Klirren einer Fensterscheibe aus dem Wohnzimmer. Hier konnte sie einen jungen Mann entdecken, der soeben durch das Loch in der Scheibe die Terrassentür öffnen wollte. Als er die Bewohnerin sah, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 22 bis 27 Jahre alt, ungefähr 175 bis 180 cm groß. Er soll eine südländische Erscheinung mit dunkelbraunen Haaren und einem Drei-Tage-Bart gehabt haben und trug zur Tatzeit eine dunkle Hose und ein schwarzes T-Shirt mit Aufdruck.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

