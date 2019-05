Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Benzindiebe unterwegs - Bei Bagger und PKW Diesel abgezapft

Selm (ots)

Unbekannte haben am Wochenende bei zwei Fahrzeugen die Tankdeckel aufgebrochen und Kraftstoff abgezapft. In der Zeit von Freitag bis Montag (03.05. - 06.05.2019) knackten sie das Tankschloss eines Baggers, der auf der Baustelle auf der Kreisstraße stand. Aus dem Fahrzeug zapften sie den Dieselkraftstoff ab. Zwischen Samstag und Montag wurden aus einem im Dietrich-Bonhoeffer-Weg in Bork abgestellten VW ebenfalls mehrere Liter Diesel gestohlen. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

