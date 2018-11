Unna (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (12.11. - 13.11.2018) ist zwischen 20.00 und 06.30 Uhr in zwei Gaststätten im Ortsteil Massen eingebrochen worden. Im Reckerdingsweg gelangten die Unbekannten durch Aufhebeln mehrerer Fenster in die Räumlichkeiten. Im Schankraum durchsuchten sie Schränke und Schubladen und brachen einen Sparkasten auf. Aus diesem entwendeten sie das Bargeld. Einen weiteren Einbruch gab es in eine Gaststätte am Massener Hellweg. Hier hebelten die Unbekannten mehrere Türen auf und brachen im Schankraum einen Spielautomaten auf. Auch hieraus entwendeten sie Bargeld. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

