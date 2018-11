Schwerte (ots) - Am Samstag (10.11.2018) hebelten unbekannte Einbrecher zwischen 14.45 Uhr und 17.45 Uhr ein Fenster einer Doppelhaushälfte an der Heidestraße auf. Sie durchsuchten mehrere Räume, entwendeten aber nach ersten Feststellungen nichts.

Am gleichen Tag, in der Zeit zwischen 16 Uhr und 21 Uhr, schlugen Unbekannte an einem Einfamilienhaus an der Luisenstraße die Scheibe einer Terrassentür ein. Da sie jedoch die Tür nicht öffnen konnten, hebelten sie eine Seiteneingangstür des Hauses auf. Sie suchten zielgerichtet nach Wertgegenständen, verließen den Tatort jedoch ohne Beute.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

