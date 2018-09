Kamen (ots) - Ein 26-jähriger Mann aus Herne ist am Sonntag, den 09.09.2018 von einem 26-jährigen Kamener angegriffen worden. Der Herner arbeitete im Rahmen des Schienenersatzverkehrs am Bahnhof. In der zurückliegenden Woche wurde er schon einmal von dem Kamener körperlich angegangen. Gegen 18.30 Uhr kam dieser erneut auf ihn zu und wollte ihn schlagen. Der Herner lief daraufhin in Richtung der Polizeiwache, wurde aber durch den anderen Mann eingeholt. Der Kamener attackierte ihn jetzt mit Schlägen und Tritten. Zur Verteidigung holte er ein Cuttermesser aus der Jacke und verletzte den Kamener damit am Arm. Beide liefen jetzt zur Polizeiwache, wo die beiden durch die Beamten getrennt wurden. Der Kamener wurde anschließend zur Versorgung der Wunde ins Krankenhaus gebracht, das er später wieder verlassen konnte. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

