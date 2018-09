Kamen (ots) - Am Freitag, den 07.09.2018 fielen einer Streifenwagenbesatzung gegen 22.30 Uhr zwei Jugendliche auf, die mit zerrissenen T-Shirts die Kamener Straße entlang liefen. Die beiden 15- und 16-jährigen aus Kamen gaben an, eine halbe Stunde zuvor von zwei Männer angegangen und mit einem Messer bedroht worden zu sein. In der Straße Auf dem Spiek, in der Nähe eines Supermarktes sind die beiden von den Unbekannten in die Enge getrieben worden und einer der Verdächtigen hielt dem 15-jährigen ein Messer an den Hals. Dieser schlug daraufhin dem Täter mit der Faust ins Gesicht. Die beiden Jugendlichen konnten anschließend in Richtung Lünener Straße flüchten. Von den Unbekannten gibt es nur vage Beschreibungen, danach sollen beide ca. 1,80m groß gewesen sein und dunkle Haare gehabt haben. Einer trug ein Muskelshirt. Beide sprachen nach Angaben des Geschädigten mit osteuropäischem Akzent. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0.

