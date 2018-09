Schwerte (ots) - Am Donnerstagabend (06.09.2018) haben drei Männer versucht einem jungen Mann das Handy zu rauben. Der 18-jährige joggte gegen 21.30 Uhr auf der Straße Im Reiche des Wassers in Richtung Bethunestraße. Da es bereits dunkel war, hatte er die Lampe an seinem Handy eingeschaltet. In Höhe der Einfahrt zur dortigen Kleingartenanlage kamen ihm drei Männer entgegen. Als er sich auf deren Höhe befand, stellte ihm einer der Männer ein Bein, so dass er stürzte. Ein zweiter Mann lief auf ihn zu und trat ihm mehrfach in die Rippen. Anschließend hob dieser Mann das auf dem Boden liegende Handy des Geschädigten auf und die drei liefen in den Weg zur Kleingartenanlage. Der 18-jährige verfolgte die Unbekannten und holte sie ein. Da die Lampe an seinem Telefon noch brannte, konnte er erkennen, welcher der Verdächtigen es in der Hand hatte. Der blieb plötzlich stehen und drehte sich zu dem Geschädigten um. Dieser verpasste dem Mann einen Faustschlag ins Gesicht, wodurch er das Handy fallen ließ. Der Jogger hob es auf und konnte erkennen, dass der Unbekannte ein Messer in der Hand hielt und auf ihn zulief. Der 18-jährige flüchtete daraufhin in Richtung Ruhrbrücke, wobei er seinen Verfolger abhängen konnte. Der Mann, der das Bein gestellt hatte wird als etwa 25 - 30 Jahre und 1,80m groß beschrieben. Er hatte dunkle, kurze, lockige Haare und eine tiefe Stimme. Bekleidet war er mit einem langärmligen, dunklen Hemd und einer hellblauen Jeans. Der Mann mit dem Messer war etwa 20 - 25 Jahre alt und ca. 1,75m groß. Er hatte dunkle, kurze Haare und mit einem blauen Pulli mit großer, heller Aufschrift und einer hellblauen Jeans bekleidet. Der dritte Mann, der sich bei den beiden anderen befand war etwa 20 Jahre alt und ca. 1,75m groß. Er trug einen dunklen Pullover. Alle drei hatten ein südländisches Erscheinungsbild und sprachen in einer dem Geschädigten unverständlichen Sprache. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann dazu Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 921 0.

